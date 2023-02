Elon Musk agora cobra das marcas US$ 1.000/mês por selos de ouro

Os dias de verificação gratuita no Twitter estão chegando ao fim – o que vale para contas corporativas também … que terão que pagar um belo centavo por seu status de verificação.

Um novo relatório de A informação sugestões Elon Musk e companhia. estão lançando uma nova opção de plano de pagamento para empresas/marcas que queiram manter sua marca de ouro… que, até agora, era gratuita caso fossem de nota ou importância.

O Twitter está enviando e-mails para empresas oferecendo verificação de marca de verificação de ouro por US $ 1.000 POR MÊS! E verificação de conta de afiliado por $ 50 cada por mês pic.twitter.com/hohTPKLKdi — Matt Navarra (@MattNavarra) 3 de fevereiro de 2023

Outro repórter separado, Matt Navarra, apareceu para confirmar os planos do Twitter … que incluem cobrar das contas comerciais US$ 1.000 por mês, se quiserem permanecer verificadas. Quaisquer contas afiliadas sob a conta corporativa maior custarão US $ 50 / mês adicionais.

Eles estão chamando o programa de Verificado para organizações e parece que estão entrando em contato com as marcas agora para incorporá-las antecipadamente. Se eles se recusarem a desembolsar, perderão seu cheque de ouro e se parecerão com qualquer outro usuário não verificado do Twitter. Não está claro quando isso entrará em vigor.

Uma segunda fonte confirma a mesma informação Twitter pede US$ 1.000 por mês para verificação de marca de verificação de ouro pic.twitter.com/A1mXq46wDl — Matt Navarra (@MattNavarra) 3 de fevereiro de 2023

Não parece que esse novo plano de assinatura se aplique a empresas de mídia, que correriam o risco de contas falsas aparecerem e se passarem por elas … espalhando notícias falsas.

Pelo contrário, isso parece ser mais voltado para corporações diretas – como Target, Bank of America, etc. — que estão estritamente no negócio de vender bens e serviços… e obter lucro. Também soa como uma manobra para ganhar dinheiro rápido, o que o Twitter realmente precisa hoje em dia – com processos crescentes de todos os lados e escassez contínua de pessoal.

Para ser elegível, a conta deve ser assinante do Twitter Blue Verified —Elon Musk (@elonmusk) 3 de fevereiro de 2023

Claro, este é apenas o mais recente truque de ganhar dinheiro de Elon. Além disso, ele ainda está tentando desesperadamente fazer com que as pessoas se inscrevam no Twitter Blue da maneira que puder – que custa US $ 8 / mês e garante a ninguém virtual uma marca de seleção azul, por qualquer valor.

Enquanto isso, toneladas de antigas contas herdadas – como jornalistas/outras pessoas importantes – continuam a balançar suas marcas de seleção azuis (de graça, ao que parece) e os funcionários públicos agora têm verificações cinzas.



