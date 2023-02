Especialistas alertam que rachaduras na ‘Geleira do fim do mundo’ ameaçam toda a humanidade

Gos laciers continuam sendo uma parte fundamental do ecossistema global, constituindo uma das reservas de água mais importantes e servindo como escoamento superficial para o ciclo da água da Terra.

No entanto, a mudança climática desferiu um duro golpe nesses grandes blocos de gelo, com a geleira Thwaites sofrendo as consequências das mudanças de longo prazo nas temperaturas e nos padrões climáticos.

o fim da humanidade

Conhecida como a ‘Glacia do fim do mundo’, Thwaites está localizada na Antártida e segundo um estudo seu derretimento está começando a acelerar.

A análise foi feita por meio de um robô com cerca de quatro metros de comprimento. Os pesquisadores conseguiram mandá-lo para baixo da linha da fenda e viram que o gelo se projeta pela primeira vez sobre o mar.

De acordo com Paul Cutlerdiretor do programa Thwaites da National Science Foundation, a fratura “acelera potencialmente o desaparecimento geral dessa plataforma de gelo”.

No entanto, também há notícias positivas, pois o robô chamado Icefin conseguiu descer a uma profundidade de 587 metros e verificou que o gelo está derretendo muito mais lentamente do que o esperado.

Como é a ‘Geleira no fim do mundo’?

Thwaites está localizado na Antártica Ocidental e é diferente de outras geleiras, pois esse grande bloco de gelo tem aproximadamente o comprimento do estado da Flórida.

Por outro lado, consiste em uma plataforma de gelo, essencial para o sistema e através da qual a geleira se regenera e funciona.

O papel desta plataforma é atuar como uma rolha, com o objetivo de reter a geleira em terra e oferecer uma defesa contra o aumento do nível do mar.

Não é a primeira vez que cientistas alertam sobre as consequências das mudanças climáticas e o derretimento da ‘Geleira no fim do mundo’ é outro sinal de que é preciso agir.