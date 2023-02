Jogos Olímpicos: Zelenskyy pede que a Rússia seja impedida de competir nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 sob bandeira neutra

To presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskyypediu na sexta-feira que a Rússia e a Bielo-Rússia não possam participar dos próximos Jogos Olímpicos, mesmo sob bandeira neutra, em uma reunião telemática realizada na sexta-feira com 35 nações de todo o mundo.

Zelenskyyque viajou para Londres e Bruxelas esta semana para se encontrar com diferentes líderes mundiais para pedir sua ajuda para impedir a invasão russa da Ucrânia, insistiu que a Rússia e a Bielo-Rússia não podem participar das próximas Olimpíadas de Paris 2024 por causa de seu envolvimento na guerra.

“Terror e Olimpíadas são duas coisas opostas, não podem ser misturadas”, disse o presidente ucraniano na reunião.

“A Rússia está tentando atrair qualquer tipo de atenção do mundo para fazer propaganda de guerra.

“A participação da Rússia não pode ser encoberto com neutralidade ou uma bandeira branca.”

Outros esportes usaram uma bandeira neutra

Zelenskyy referia-se a desportos como o ténis, onde na maioria dos torneios atletas russos e bielorrussos têm conseguido competir sob uma bandeira neutra, como é o caso de Aryna Sabalenka, vencedora do Open da Austrália.

O encontro desta sexta-feira foi conduzido pelo novo ministro britânico do Desporto e Cultura do Reino Unido, Lucy Frazerque destacou que a Rússia tem negado oportunidades aos atletas ucranianos.

“Existe o perigo de o mundo querer virar a página e voltar a ser como as coisas eram antes”, disse. Frazer disse.

“No entanto, a situação com a Ucrânia não mudou desde a decisão do Comitê Olímpico Internacional em fevereiro passado. [when the Russian invasion began] proibir russos e bielorrussos de participar de qualquer competição.

“Desde que Coloque em continua sua guerra, a Rússia e a Bielo-Rússia não devem ser autorizadas a participar de nenhum campeonato mundial ou ser representadas nos Jogos Olímpicos.”

Efeito indireto em outros esportes

Essa posição do Reino Unido pode ter consequências importantes para torneios como o de Wimbledon, que no ano passado proibiu a participação de russos e bielorrussos.

Essa decisão custou a Wimbledon na forma de penalizações financeiras da ATP e da WTA (mais de um milhão de euros) e penalizações desportivas, uma vez que não foram atribuídos pontos durante o torneio.

COI permanece firme

Quanto aos Jogos Olímpicos, o COI continua firme em sua decisão de que a Rússia e a Bielo-Rússia não participarão como nações, mas está aberto para que seus atletas possam participar sob uma bandeira neutra.

Isso foi criticado por delegações de diferentes países, como Suécia, Dinamarca, Islândia e Finlândiaque querem que a proibição de russos e bielorrussos permaneça em vigor.

A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, também pediu que os atletas desses dois países não participem dos Jogos Olímpicos do ano que vem.

Ministro dos Esportes do Canadá, Pascale St-Ongefalou na mesma linha.

“A posição do Canadá é clara: os atletas russos e bielorrussos devem ser banidos dos Jogos de 2024, reiterei isso aos meus colegas estrangeiros”, disse. St-Onge disse.