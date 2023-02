Juiz ordena depoimento de Drake no caso de assassinato de XXXTentacion

Drake terá que responder a perguntas sobre XXXTentacion do assassinato, e o juiz está ameaçando com consequências severas se ele perder um depoimento.

Maurício Padilha o advogado de defesa de Dedrick Williams — um dos 3 homens acusados de matar XXXTentacion – convenceu o juiz de que é necessário que Drake responda a perguntas sobre sua treta de 2017 com o falecido “Look At Me!” rapper.

Drake estava originalmente programado para ser deposto em 27 de janeiro, mas não compareceu e agora deve prestar depoimento em 24 de fevereiro, via Zoom. Se ele perder essa data, o juiz diz que é melhor ele estar no tribunal em 1º de fevereiro. 27 ou possivelmente ser acusado de desacato.

X e Drake estão interligados por meio de teorias da conspiração há anos – principalmente com base em alegações de que Drake mordeu um pouco de seu estilo musical e uma das histórias do IG de X. Quatro meses antes de seu assassinato em junho de 2018, X postou … “SE ALGUÉM TENTA ME MATAR, FOI @champagnepapi, estou delatando RN.”