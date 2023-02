Klopp defende Vinicius Jr do Real Madrid de abuso racista: Nada no mundo poderia justificar isso

Liverpool treinador Jürgen Klopp teve que falar em defesa de Vinícius Jr depois que um jornalista sugeriu que algumas das ações do jogador do Real Madrid em campo poderiam levar a tais abusos.

O atacante brasileiro tem sido alvo de abusos racistas consistentes nas últimas semanas com Atletico Madrid vídeos de fãs cantando um cântico racista sobre ele, bem como pendurando uma efígie dele em uma ponte de rodovia antes do clássico.

Ambos os clubes foram rápidos em condenar o abuso, mas um jornalista decidiu perguntar a Klopp antes do empate da Liga dos Campeões entre Liverpool e Los Blancos sobre o assunto.

Eles se perguntam se ele causa o abuso sobre si mesmo devido a “um aspecto de seu jogo às vezes provocativo, que cria alguma reação”.

Klopp respondeu: “Que ele está fazendo algo em campo que pode causar isso? Não há nada no mundo que justifique isso. Imagine se eu disser que sim, isso seria completamente insano.

“Até onde eu sei, ele é um jogador de classe mundial. Você não deve deixá-lo sozinho em situações de um contra um ou sozinho [full stop].

“Ele estava naquela noite [Champions League final] – com uma idade muito jovem – não se intimidou com a forma como o jogo decorreu, como nem sempre foram dominantes e coisas assim.

“Ele estava lá no momento decisivo, tenho certeza que já faz dele uma lenda do Real Madrid desde muito jovem. Espero que ele não se incomode com nenhum idiota que diga algo sobre ele.”

As duas equipes se enfrentam na reedição da final da Liga dos Campeões 2021/22, que viu Vinicius Jr fazer o único gol da vitória do Real Madrid.