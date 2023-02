Morre Amâncio Amaro, lenda do Real Madrid, aos 83 anos

Amancio Amaro, Real Madrid lenda e presidente honorário do clube, morreu aos 83 anos. Ele nasceu em 16 de outubro de 1939 em La Coruña e atuou como jogador e treinador do Los Blancos, time ao qual ingressou em 1962, depois de jogar pelo esportes da Corunha.

Amancio exerceu seu ofício em Real Madrid entre 1962 e 1976, conquistando a sexta Copa da Europa, nove títulos da LaLiga e três troféus da Copa del Rey.

Em suas 14 temporadas no clube, ‘El Brujo’ disputou 471 partidas e marcou 155 gols, sendo o Pichichi da Primeira Divisão em 1969 e 1970.

Em 1964, Amancio ficou em terceiro lugar na votação para o Ballon d’Or e venceu o Campeonato Europeu com a Espanha. Amancio aposentado em 30 de junho de 1976, como Real Madridquarto maior artilheiro de todos os tempos atrás Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskás e Paço Gento.

A contratação de Amâncio pelo Real Madrid

Real Madrid bater Barcelona assinar Amancio, que acabava de se tornar o artilheiro da Segunda Divisão com 25 gols em 26 jogos. Presidente Santiago Bernabeu fechou o acordo apesar de enfrentar a oposição de seu conselho de administração.

Real Madrid pagou 12 milhões de pesetas por ‘El Brujo’, um extremo que fez história no clube. Amancio também marcou época como treinador Real Madrid liderando Castela ao título da Segunda Divisão em 1984.

Na temporada seguinte, assumiu o comando Real Madridprimeira equipa e consolidou a mítica ‘Quinta del Buitre’ composta por jogadores Emilio Butragueno, Michel, Manolo Sanchis, Rafael Martin Vazquez e Miguel Pardeza.

Em outubro, Amancio conseguiu Paço Gento como presidente honorário da Real Madrid após a morte deste último.

“Real Madrido presidente do clube e sua diretoria lamentam profundamente o falecimento de Amancio Amaro, Real Madridpresidente honorário e uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial”, pode ler-se no comunicado oficial do Real Madrid.

“Real Madrid gostaria de estender suas condolências e condolências à sua esposa Consueloseus filhos Iscar, Belen, Amancio, Patricia, Marcos e Cláudiaseu irmão Juan Carlosseus netos e todos os seus parentes, colegas e entes queridos.”