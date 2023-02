O filme ‘Air’ de Ben Affleck lança seu primeiro trailer e os fãs estão animados

EUem meados da década de 1980, Nike era uma empresa que teve um bom sucesso, mas não se tornou o empório que é hoje, e uma parte muito importante desse crescimento foi o lançamento de seu agora icônico Air Jordan linha.

Essa história é o que o filme ‘Ar’dirigido por Ben Affleck e co-estrelando a si mesmo e seu velho amigo Matt Damoné tudo sobre, e que lançou hoje seu primeiro trailer.

Baseado na história de como Jordan chegou à Nike

Em 1984, um novato promissor chamado Michael Jordan chegou à NBA e a Nike fez dele, em uma jogada ousada para a época, o rosto de sua nova marca de tênis, sem saber que esse jogador se tornaria o que é considerado o GOAT do basquete.

O filme apresenta Affleck como Phil Knightco-fundador da Nike, e Damon como Sonny Vaccaro, um dos executivos da empresa na época, que se encarregou de convencer Jordan e seus pais de que era um bom negócio. Com um custo de US$ 7 milhões, o filme é uma coprodução entre Amazon Studios e Skydancee será lançado em 5 de abril.

“Esta história emocionante segue a aposta que definiu a carreira de um time não convencional com tudo em jogo, a visão intransigente de uma mãe que conhece o valor do imenso talento de seu filho e o fenômeno do basquete que se tornaria o maior de todos os tempos.” afirma o comunicado de imprensa oficial do filme.

Affleck volta à cadeira de diretor

Com ‘Air’, Ben Affleck volta à cadeira de diretor desde que fez ‘Viver à Noite’ em 2016 e para isso conta com a companhia de seu amigo de longa data Matt Damon, com quem já ganhou um Oscar pelo roteiro de ‘Caça à Boa Vontade’.

“Air” também estrela Jason Bateman como Rob Strasser, Chris Messina como David Falk, Chris Tucker como Howard White, Mateus Maher como Peter Moore, Gustaf Skarsgård como Horst Dassler e Júlio Tennon como James Jordan. “Ar” é produzido por Pedro Guber, Jason Michael Berman, Jeff Robinov, Madison Ainley, Damon e Affleck. David Ellison, Jesse Sisgold e Jon Weinbach produziram o filme para a Skydance Sports.