O príncipe Harry não tem remorso pelo que escreveu em ‘Spare’, por fonte

A uma semana atrás, Príncipe Harry e a esposa dele, Meghan Markleparticiparam Ellen Degeneres e Portia de Rossido evento de renovação de votos, onde segundo várias testemunhas foi visto de muito bom humor, adaptando-se cada vez mais à vida nos Estados Unidos.

Harry está orgulhoso do sucesso de seu livro

Exclusivamente para Página Seisuma fonte que esteve presente no evento revelou que Harry está muito orgulhoso do sucesso de seu livro ‘Spare’, no qual narra episódios que eram desconhecidos de sua vida e o que significa fazer parte da família real britânica.

‘Spare’ vendeu mais de 3,2 milhões de cópias em sua primeira semana à venda, então o duque de Sussex “ficou muito feliz com o sucesso do livro e a reação que ele provocou”, disse a fonte.

“Ele disse que não se arrependia de nenhuma das revelações e estava aliviado por ter tornado sua história conhecida pelo mundo. Houve uma reação incrível, disse ele.”

Ele se esquivou de perguntas sobre a coroação de seu pai

A fonte do PageSix acrescentou que tanto ele quanto Meghan “pareciam estar de muito bom humor”, embora quando perguntados se planejam comparecer à cerimônia de coroação do pai de Harry, Carlos IIIeles educadamente evitavam perguntas.

Rei Carlos‘ cerimônia de coroação terá lugar em 6 de maio, e os relatórios mais recentes emergentes de Palácio de Buckingham indicam que a família os espera, embora o duque e a duquesa de Sussex ainda não tenham decidido se comparecerão ou não.

‘Spare’ é o livro de não ficção mais vendido de todos os tempos, de acordo com o Guinness Book of World Records.