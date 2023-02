O que é uma pegadinha? Super Bowl levanta a questão novamente

A pega ou não pega? Essa ainda é uma boa pergunta.

E foi perguntado mais algumas vezes durante o Super Bowl entre o Kansas City Chiefs e o Philadelphia Eagles.

Pelos jogadores e treinadores – e milhões mais nas redes sociais e na frente de suas TVs em casa.

De acordo com a Regra 3, Artigo 7 do Livro de Regras da NFL: “Uma recepção é feita quando um jogador dentro de campo garante a posse de um passe, chute ou fumble que está em vôo.”

Mas foi um pouco mais complicado do que no maior palco da NFL.

No domingo do segundo tempo, o Philadelphia enfrentou o terceiro para 14 quando Jalen Hurts encontrou Dallas Goedert ao longo da linha lateral direita e o tight end dos Eagles pegou a bola, balançou e pegou novamente enquanto saía de campo.

A jogada foi considerada concluída em campo e os Eagles correram para a linha de scrimmage. Mas como o jogo terminou na linha lateral, o jogo foi considerado morto porque Kansas City precisava de tempo para igualar as substituições dos jogadores do Filadélfia.

Isso deu aos Chiefs tempo para desafiar a captura. Mas uma análise de vídeo confirmou que Goedert havia segurado a bola antes de sair de campo.

Os Eagles estavam do lado oposto perto do final do primeiro tempo, quando o passe profundo de Hurts para DeVonta Smith foi considerado incompleto porque ele não controlou a bola ao fazer contato com o solo.

Smith fez uma pegada acrobática, prendendo a bola contra o capacete – mas a bola se moveu levemente quando ele atingiu o solo. Foi inicialmente considerado um problema, mas anulado na revisão.

“É uma recepção, ou uma interceptação, se, no processo de tentativa de posse da bola, um jogador assegura o controle da bola antes que ela toque o solo”, diz o livro de regras da NFL, “e esse controle é mantido durante e após a bola ter tocado o solo.”

Todo o debate sobre pegar ou não surgiu novamente na primeira investida da Filadélfia no segundo tempo, quando Hurts lançou um passe curto para Miles Sanders – que foi imediatamente derrotado por L’Jarius Sneed. A bola saiu solta e Nick Bolton – que já devolveu um fumble para um touchdown antes – pegou a bola e cabeceou para a end zone novamente.

A chamada em campo pelos oficiais foi um touchdown do Bolton, mas uma revisão anulou a chamada com a jogada considerada um passe incompleto porque Sanders nunca completou a recepção.