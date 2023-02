Odegaard: Se eu fosse espanhol, talvez o Real Madrid tivesse me dado um pouco mais de tempo para crescer

Martin Odegaard chegou em Real Madrid aos 16 anos, após um processo de recrutamento cinematográfico que o levou aos principais centros de treinamento da Europa.

Sua chegada, cercada de holofotes e esperanças, tirou a adolescência de uma só vez. Agora, depois de deixar o clube e virar estrela do Liga Premiadaele analisa sua carreira com uma carta no The Players Tribune com atenção especial para aqueles anos em que sonhava com uma longa carreira no Estádio Santiago Bernabéu.

Na longa jornada para finalmente decidir sobre um clube, o meio-campista norueguês minimizou a importância disso.

“Meu pai cuidava de tudo com os clubes, e havia muitos. Fomos ao Bayern, Dortmund, Man United, Liverpool, Madrid, Arsenal também”, escreveu Odegaard no The Players Tribune.

“Eles nos levaram em aviões particulares e nos fizeram sentir especiais. Cheguei perto de escolher o Arsenal. Quando fomos para lá, pude treinar no London Colney. Eu conheci Arsene Wenger.

“Ele levou meu pai e eu para jantar. Isso foi ótimo, mas também estranho. É Arsene Wenger, sabe? Ele é uma lenda que cresci assistindo na TV e agora estou sentado na frente dele comendo bife.”

Ele finalmente escolheu Real Madridcom o clube esperando que ele seja um sucesso de longa data na capital espanhola.

“Eu conversei muito sobre isso com meu pai e o resto da minha família. Afinal, o Real Madrid é o Real Madrid,” Ele continuou.

“Eles foram campeões da Liga dos Campeões com os melhores jogadores do mundo. Na época, eu adorava Isco, ele era tão bom com a bola.

“Mas o mais importante sobre a oferta do Real Madrid foi que eles tinham um time B onde eu poderia jogar futebol competitivo imediatamente, e o treinador desse time? Zinedine Zidane.

Muitos citam o tratamento estrelado Odegaard recebido em Madri como o eventual motivo de sua queda na capital espanhola, embora o meio-campista tenha acrescentado mais detalhes.

“Eles enviaram um avião para nos buscar na Noruega pela manhã. Muito cedo pela manhã. Então, eu acordo, mas ainda estou meio dormindo. Meu cabelo está todo bagunçado. Não tive tempo de tomar banho . Só coloquei a roupa que consegui pegar rapidinho, coloquei uma coisa mais estilosa na mala e pegamos o voo”, completou.

“Acho que assim que chegar ao hotel em Madri posso me trocar, tomar banho, me arrumar, sabe? De repente, estou sentado ao lado da lenda do Real Madrid Emílio Butraguenoque está vestindo um terno muito elegante, é claro, e estou sendo apresentado ao mundo.

“Eu sei que você já viu as fotos. Eu, neste velho suéter listrado, nem tomei banho, tentando alisar o cabelo com as mãos. Esse foi o melhor dia da minha vida, as fotos correram o mundo. Eu’ Eu deveria ser esse jogador que o Real Madrid derrotou todo mundo para contratar e eu pareço um estudante aleatório que acabou de ser retirado da turnê do estádio.”

Treino com Cristiano Ronaldo e Gareth Bale

No âmbito do seu plano de treinos, Odegaard trabalhou com a equipa sénior, o que o colocou a par de ícones como Cristiano Ronaldo e Gareth Bale.

“Foi surreal. Não tenho idade para dirigir, então meu pai tem que me levar para treinar com Isco e Ronaldo, Ramos, Bale e Benzema”, declarou.

“Era como se ele estivesse me deixando na escola. Mas eles foram todos muito legais, e os que falavam inglês cuidaram muito de mim no começo.”

Sua vida como jogador do Castilla não foi perfeita e suas atuações atraíram muitas críticas, que o norueguês acredita serem justificadas.

“Com o Castilla, eu não estava com eles regularmente, então não encontrei essa conexão. No primeiro time eu era apenas um garoto que vinha treinar. Não participava dos jogos. Eu me senti um pouco como um estranho. Eu estava preso no meio.

“Parei de jogar com a faísca que era típica do meu jogo. Fiquei um pouco reservado por um tempo. Estava mais preocupado em não cometer erros do que em jogar meu jogo.

“A imprensa veio atrás de mim por não atender imediatamente às expectativas. Eu era um alvo fácil. Se você realmente me conhece, sabe que eu sorrio muito, mas acho que por fora às vezes meu rosto parece mais mal-humorado do que realmente sou! tornou mais fácil para eles escrever sobre como eu estava lutando para me adaptar.

“Talvez se eu fosse espanhol, eles teriam me dado um pouco mais de tempo para crescer. Honestamente, eu não sei. Não há meio-termo no futebol moderno. Ou você é a melhor contratação de todos os tempos, ou você ‘ é merda”.

A história do retorno de Odegaard ao Real Madrid começa com um período de empréstimo extremamente bem-sucedido com Real Sociedade. Ele havia se tornado um dos Liga Santanderos jogadores mais criativos de Zidane, e fazia sentido que ele voltasse e fosse uma figura chave para Zidane, mas não era para ser.

“Eu tinha uma boa conexão com Zidane de quando ele treinava o Castilla e ele cuidava muito de mim, então eu queria acreditar que dessa vez daria certo… mas aí eu peguei o COVID.

“Comecei os dois primeiros jogos daquela temporada em 2020-21, mas não estava totalmente recuperado. Não joguei no meu melhor e depois disso não tive muitas chances. Quase nenhuma. Enquanto isso , Estou assistindo Real Sociedad na TV pensando, eu ainda poderia ter estado lá.

“Só tenho a agradecer ao Real Madrid por apostar em um garoto de 16 anos. Todos tinham boas intenções e não culpo ninguém, mas eu precisava encontrar um lugar onde pudesse me estabelecer. Eu precisava encontrar um lar de verdade. Eu encontrei em Londres.”