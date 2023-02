Paige Spiranac escolhe o potencial vencedor do Phoenix Open

Paige Spiranac acredita que Rory McIlroy sairá vitorioso do Aberto de Phoenix que começa quinta-feira, 9 de fevereiro, às TPC Scottsdale no Arizona.

McIlroy venceu o Clássico do Deserto de Dubai no mês passado e é considerado um dos favoritos para receber o prêmio de 16,5 milhões de libras do Phoenix Open.

Ansioso para competir

Enquanto isso, McIlroy afirmou que conseguiu se tornar um jogador completo, pois acredita que ainda pode competir em alto nível.

“Vai ser uma experiência”, observou.

“A maioria dos fãs aqui não está aqui para assistir ao golfe e é um ambiente diferente, mas tudo bem se estamos falando sobre o crescimento do jogo.”

“Eu disse no final do ano passado que me sinto o jogador mais completo do que nunca. Se você olhar para minhas categorias estatísticas, não há fraquezas gritantes lá, e trabalhei muito nisso para tentar me tornar um jogador mais bem-sucedido. jogador arredondado.

“Acho que não deveria estar aqui se pensasse que meus melhores dias não estavam por vir.

“Como se eu não pudesse ficar sentado aqui conversando com vocês e tentando ganhar torneios de golfe se achar que os dias de glória acabaram.”

Antes do torneio, McIlroy foi questionado se ele se sentia o melhor jogador do mundo na época.

“Sim”, ele respondeu.

“Estou jogando bem. Sinto que, em termos de consistência, tenho estado tão bem como sempre estive em minha carreira.”