Peyton Hill quebra silêncio sobre acidente no oceano, ‘deveria ter uma recuperação de 100%’

Falando pela primeira vez desde que quase se afogou em um acidente no oceano no mês passado, em Peyton Hill diz que agora, felizmente, está indo bem … e espera eventualmente estar em “100%”.

Hillis exigiu atenção imediata dos socorristas na areia – e então precisou ser colocado em um ventilador em um hospital próximo, pois sua família disse que ele estava lidando com danos significativos nos rins e pulmões.

Mas, Hillis teve uma recuperação lenta e constante – mesmo recebendo uma visita edificante das lendas da NFL Emmitt Smith no hospital – e na noite de terça-feira, ele revelou que tudo em sua vida agora está quase de volta ao normal.

“Saí do hospital sem preocupações e preocupações e devo ter uma recuperação de 100%”, disse o atleta da capa do videogame Madden 12 em um comunicado em sua página no Twitter. “Eu sou um homem muito sortudo e abençoado.”