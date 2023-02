Riley Gaines critica a NCAA dizendo que foi exposta à ‘genitália masculina’ de Lia Thomas: ‘Não demos nosso consentimento’

Tele NCAA está sob fogo mais uma vez por causa de Lia Thomasa nadadora de Penn que gerou críticas depois de ser uma mulher transgênero sendo autorizada a competir ao lado de mulheres biológicas no nível universitário, agora Todos os americanos nadador fora de Kentucky, Riley Gaines saiu e falou sobre o assunto.

Riley Gaines não concorda com a decisão da NCAA

Gaines é 12 vezes campeã do All-American e 5 vezes campeã da SEC em Kentucky, que foi ao “America Reports” da FOX News para dizer que a NCAA forçou ela e outros atletas a dividir um vestiário com Lia Thomas, onde todos estavam exposto à genitália masculina de Thomas.

“É claro que competimos contra Thomas, não fomos avisados ​​de antemão de que dividiríamos um vestiário com Lia. Não demos nosso consentimento. Eles não pediram nosso consentimento”, expressou Gaines.

A ex-nadadora do Kentucky disse que o que mais a incomodava era a situação do vestiário, ao invés de Thomas dominar a competição.

“Isso para mim foi pior do que a peça da competição. Nem mesmo um ano, dois anos atrás, isso teria sido considerado alguma forma de agressão sexual. Voyeurismo. Mas agora, nem mesmo agora eles estão apenas permitindo que isso aconteça, é quase como se essas grandes organizações estivessem encorajando isso a acontecer. Claro, depois dos campeonatos da NCAA, a NCAA nomeou Thomas para as mulheres do ano da NCAA. Portanto, estamos comemorando esse movimento.

Ela então compartilhou que ela e outros atletas foram expostos à genitália masculina de Thomas.

“Naquele vestiário, nos viramos e havia um homem biológico de 1,80m abaixando as calças e nos observando nos despir, e ficamos expostos à genitália masculina.”