Tommy Fury explica por que não apareceu na coletiva de imprensa com Jake Paul e promete ‘estou pronto para nocautear esse homem’

Acontece que Tommy Fury não tinha um “assunto particular e pessoal” que o impediu de aparecer em uma coletiva de imprensa com Jake Paul na quarta-feira – ele apenas tinha coisas melhores para fazer.

O boxeador de 23 anos foi criticado por Paul, que o chamou de “pouco profissional” e “excêntrico” por não ter voado para a Arábia Saudita para uma coletiva de imprensa pré-luta antes da luta marcada para 26 de fevereiro. Lutando na quinta-feira, Fury zombou dos insultos de Paul enquanto revelava o verdadeiro motivo de sua ausência.

“Posso esclarecer isso em dois segundos”, disse Fury. “Basicamente, Jake Paul se inscreveu no mundo do boxe profissional e eu sou um atleta profissional, um boxeador profissional. eu sempre fui e [ask] qualquer boxeador profissional e eles vão te dizer isso – ninguém sai do acampamento, do meio ao fim [of training camp] voar até a Arábia Saudita, dar uma coletiva de imprensa de 10 minutos, voar de volta para Manchester, concluir meu acampamento e depois voltar para a Arábia Saudita na semana seguinte.

“Agora, por que a coletiva de imprensa não podia esperar até uma semana depois da semana da luta está além de mim. Na maioria das grandes lutas, eles agendam coletivas de imprensa na semana da luta. Eu não sei o que está acontecendo lá.”

Foi um momento curioso para uma coletiva de imprensa pré-luta com a luta a pouco mais de duas semanas, mas Paul não perdeu o ritmo quando teve a chance de atirar em Fury por não ter aparecido.

De sua parte, Fury não está preocupado com o que Paul tem a dizer sobre ele, mas se é uma questão sobre quem está sendo profissional, ele rapidamente lembra ao influenciador social que virou boxeador que seu tempo seria melhor gasto na academia do que com um microfone. no palco.

“Não sei se ele está tentando jogar jogos mentais ou algo assim, mas definitivamente não é assim que funciona”, disse Fury. “Um homem está voando por todo o mundo, tentando entrar no brilho e glamour, conferências de imprensa, qualquer outra coisa, e um homem está na academia treinando para aniquilar este homem. Então eu acho que a prova está no pudim. Você pode ver quem é o atleta profissional.

“Não estou interessado em coletivas de imprensa. Estou interessado em completar meu camp, que foi o melhor da minha carreira e estou pronto para nocautear esse homem e tirá-lo do esporte”.

Se houvesse algum assunto pessoal que pudesse atrapalhar o acampamento de Fury, seria o nascimento de sua filha no final de janeiro com a namorada Molly-Mae Hague.

Embora isso fosse uma distração completamente compreensível ou talvez até um motivo para atrasar a luta, Fury diz que essa opção nunca passou pela sua cabeça.

“Ouça, no final do dia, sou abençoado por ter uma Sra. como eu tenho”, disse Fury. “Ela é inacreditável. Ela é a melhor coisa do mundo e ela é meu sistema de apoio. Ela é absolutamente tudo. Estou em uma posição em que ela assumiu a maternidade de forma absolutamente incrível. Ela é a melhor mãe que eu já vi na minha vida. Ela está fazendo tudo e qualquer coisa e eu só tenho tempo para me concentrar no meu treinamento.

“No final das contas, sacrifícios foram feitos. Grandes para esta luta. Não preciso dizer mais nada além disso. Grandes, grandes sacrifícios. No final do dia, é disso que se trata. Você tem que fazer esses sacrifícios e eles foram feitos neste acampamento.”

Depois de passar a maior parte dos últimos dois anos envolvido em uma guerra de palavras com Paul por meio de aparições públicas, entrevistas e mídias sociais, Fury está pronto para acabar com essa rivalidade e seguir em frente com sua carreira no boxe.

Duas tentativas anteriores de agendar a luta fracassaram, mas Fury promete que estará na frente e no centro no meio do ringue em 26 de fevereiro para acertar as contas com Paul de uma vez por todas.

“As coisas atrapalharam nas duas vezes anteriores”, disse Fury. “As coisas estão bem fora do meu controle. Uma costela quebrada e tudo mais que deu errado na primeira luta. A segunda luta, entrada negada nos EUA. Terceira luta, aqui estamos nós. Três vezes é um charme e estamos vendo isso.

“Faltamos duas semanas. Estou rasgado, estou pronto, estou em forma, sou forte e tenho mais no tanque do que o necessário para vencer Jake Paul. Não se preocupe com isso.