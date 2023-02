Um limite para o número de tweets por mês? Usuários avisam sobre mensagem da plataforma e Twitter confirma

ONa quarta-feira, o Twitter caiu. Os servidores de Elon MuskAs plataformas da plataforma ficaram paralisadas por um tempo e milhares e milhares de usuários começaram a protestar, não só porque o Twitter estava fora do ar, mas também por causa das mensagens que a rede social estava gerando para eles. Tudo se resumia a um “limite de tweets” de acordo com capturas de tela feitas por vários usuários.

Esta não foi a única mensagem de erro enviada aos usuários durante o período de interrupção, com muitos vistos seguindo as restrições em vigor.

“Tweet não enviado. Lamentamos não poder enviar, gostaria de tentar novamente ou salvar o tweet em rascunhos”, postou outro usuário.

“Limite alcançado. Não é possível seguir mais pessoas no momento.”

A explicação para o crash do Twitter

Essas falhas em Twitter não afetou todos os usuários, mas levou alguns da rede social a acreditar que pode ter sido algum tipo de teste aleatório para modificar a plataforma.

Até agora, a última coisa que se sabia sobre Elon MuskA nova medida do empresário era que ia cobrar mil euros por mês às grandes empresas por manterem o estatuto de verificado na sua rede social. Além de estender o limite de caracteres para 2.400 caracteres dos 280 atualmente permitidos.

A conta oficial do Twitter, responsável por atualizações, notícias e eventos relacionados à plataforma, não demorou a postar um tópico explicando as novidades.

Twitter vai “introduzir uma nova maneira de fazer login”

“Estamos ocupados com algumas atualizações do Twitter para que você possa continuar inovando conosco. Estamos entusiasmados em anunciar uma extensão do atual acesso gratuito à API do Twitter até 13 de fevereiro”, anunciou Musk.

Assim, os rumores foram confirmados por uma seção da plataforma.

“Será introduzida uma nova forma de acesso gratuito, extremamente importante para o nosso ecossistema, limitando a criação de tweets até 1500 por mês para um único utilizador”.

Um limite de 1.500 tweets por mês

“Além disso, em 13 de fevereiro, pararemos de usar a API Premium. Se você for um assinante Premium, poderá solicitar o Enterprise para continuar usando esses endpoints”, acrescentou a conta @TwitterDev.

A conta, que faz parte da organização do Twitter, encerrou a declaração desta forma: “Este é um novo capítulo para a API do Twitter para aumentar a qualidade, reduzir o spam e permitir um ecossistema próspero. Agradecemos sua paciência enquanto implementamos essas mudanças !