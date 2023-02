Vídeo de grande sucesso vê grande aumento nas vendas após anúncio de domingo no Super Bowl

A Blockbuster Video está fazendo as pessoas serem gentis e retrocederem mais uma vez – a empresa veiculou um novo anúncio no domingo do Super Bowl que resultou em um aumento maciço nas vendas e não custou a eles um braço e uma perna.

Sandy Hardinggerente geral da última Blockbuster restante em Bend, OR, disse ao TMZ … na segunda-feira de manhã, eles viram o dobro do número de pedidos de produtos on-line do que toda a semana passada combinada – o que ela credita diretamente ao anúncio de domingo à noite.

Embora “Blockbuster” possa ser uma marca reconhecível, a locadora de vídeo opera como uma mãe e o pai, e a maioria de suas vendas é impulsionada por mercadorias – coisas como bonés e calças de moletom.

O aumento nas vendas é enorme para o negócio… dizem-nos que é uma época lenta do ano para a loja, já que é no verão que eles contam com os turistas para visitar a loja e comprar mercadorias. Os clientes ainda podem alugar DVDs como nos velhos tempos – mas obviamente não estão vendendo como nos bons velhos tempos.

Para quem perdeu, o anúncio retrô manteve as coisas engraçadas enquanto promovia a loja – brincando que o último Blockbuster sobreviverá até mesmo a um apocalipse.

O custo médio de um spot de 30 segundos na transmissão do Super Bowl na Fox foi de cerca de US$ 7 milhões este ano – então, sabiamente, a Blockbuster optou por lançar seu anúncio nas mídias sociais durante o intervalo. Sandi diz que eles tinham um orçamento de produção pequeno e conseguiram ajuda de uma agência de publicidade de Nova York que doou tempo e recursos para que isso acontecesse.