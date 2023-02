Yanet Garcia e seus calorosos cumprimentos do Dia dos Namorados

Mgarota do tempo mexicana Yanet Garcia não para de surpreender seus seguidores nas redes sociais. Desta vez, ela queria desejar feliz Dia dos Namorados através de sua última postagem no Instagram.

Enquanto isso, Garcia se juntou ao OnlyFans, mas foi criticada por usuários que acreditam que seu conteúdo no Instagram é melhor.

“Feliz Dia dos Namorados”, escreveu Garcia para legendar uma foto que a mostra posando de lingerie vermelha.

A atriz mexicana ganhou fama depois de dar seus primeiros passos como apresentadora do clima no programa de TV ‘Hoy’ da Televisa. Ela é conhecida como a ‘Garota do Tempo’, mas às vezes se arrepende de ter aceitado aquele emprego pelas dificuldades que isso acarretava, das quais ela desconhecia.