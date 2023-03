Destino Penedo é destaque no Workshop Masterop Travel

Assessoria SETUR

Penedo teve o maior espaço entre os expositores do WMT, um dos principais do segmento do turismo realizado em Maceió nos dias 10 e 11 deste mês

Quem esteve presente no Workshop Masterop Travel (WMT) pôde visitar o stand e conhecer de pertinho as particularidades do Destino Penedo.

O evento que é considerado um dos maiores do segmento do turismo movimentou o Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió, nos dias 10 e 11 de março, e contou com a presença de cerca de 600 agentes de viagem de todo o Brasil.

O stand do Destino Penedo chamou a atenção do público. Além de terem conhecido alguns equipamentos hoteleiros, os agentes de viagem apreciaram as diversas opções expostas do artesanato local, como miniaturas em gesso dos principais prédios de Penedo, o bordado e peças de decoração pintadas à mão.

Os profissionais do turismo conheceram, também, algumas atrações como o Tadeu dos Bonecos e a comediante Podderosa e, ainda, saborearam quitutes e bebidas fabricados na cidade, como o Biscoito Caseiro D’Lícia e a cachaça Donzela.

Para Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo, todo destino turístico busca estar frente a frente com agentes de viagens, pois eles são os responsáveis por influenciarem os turistas no momento da escolha da viagem.

“Com o maior espaço entre os demais expositores durante o evento, a Prefeitura de Penedo pôde mostrar, através da mobilização e presença de artesãos, artistas, meios de hospedagem, bares e restaurantes e diversos outros prestadores de serviço, o que há de melhor na cidade, encantando e surpreendendo agentes vendedores de todo o Brasil”, disse o gestor da SETUR, destacando a importância da Masterop, importante parceira comercial do Destino Penedo.

“O stand de Penedo foi o que atraiu mais a minha atenção. Está muito bem elaborado, com pessoas muito comunicativas, sem contar no artesanato e na gastronomia que estavam sendo expostos. Incrível como a Prefeitura de Penedo teve o cuidado de mostrar cada detalhe da cidade. Não tenha dúvidas de que vou trazer meus clientes para Destino Penedo”, disse José Moraes, a agente de viagem da Paraíba.

Empresários também marcaram presença

Empresários dos setores bares e restaurantes, meios de hospedagem, artesanato e passeios e receptivos turísticos também marcaram presença no Workshop Masterop Travel.

“É muito importante estar presente em eventos como esse, da Masterop. Aqui, além da nossa cidade, o que a gente produz também está tendo uma grande visibilidade. Várias pessoas tiverem a oportunidade de degustar a cachaça Donzela e os feedbacks foram positivos. Foi maravilhoso!”, disse Fábio Dantas, empresário da Donzela Mix de Cachaça.

Sobre o WMT – Workshop Masterop Travel

Criado pela Masterop Operadora, o WMT – Workshop Masterop Travel foi pensando para ampliar as potencialidades dos participantes e possibilitar que fechem negócios durante a programação e fortaleçam ainda mais o turismo de Alagoas e de outras regiões do Brasil.

A vasta programação do evento conta com capacitações ministradas por fornecedores nacionais e internacionais da Masterop, rodadas de negócios e feiras.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da Setur Penedo