DROGA! Eles eram bons: lembrando a carreira ‘suave’ de Benson Henderson

DROGA! They Were Good celebra as carreiras dos lutadores mais emocionantes e influentes da história do MMA e, no terceiro episódio de 2023, a equipe do MMA Fighting rememora o melhor do ex-campeão peso leve do UFC e do WEC, Benson Henderson.

Começando sua carreira em 2006, Henderson rapidamente se destacou como um dos lutadores mais dinâmicos e empolgantes do MMA, participando das Lutas do Ano de 2009 e 2010. Essas lutas, ambas no WEC, marcaram a trajetória mais memorável de sua carreira, onde atuou como campeão dos leves do UFC de 2012 a 2013, defendendo o título três vezes. Depois de perder o cinturão para Anthony Pettis em 2013, Henderson permaneceu uma preocupação nas divisões peso leve e meio-médio do UFC antes de se tornar um dos primeiros grandes agentes livres a deixar o UFC e ir para o Bellator, onde passaria o resto de sua carreira. desafiando por títulos em três ocasiões distintas.

Um dos muitos campeões esquecidos da divisão dos leves, a carreira de 17 anos de Henderson chegou ao fim no início deste mês, quando ele se aposentou após perder para Usman Nurmagomedov na primeira rodada do Grande Prêmio dos Leves do Bellator. Então, para homenagear o homem carinhosamente apelidado de “Smooth”, o apresentador Jed Meshew se juntou a Shaheen Al-Shatti e Mike Heck do MMAFighting para relembrar seus momentos favoritos de sua incrível carreira.

Novos episódios do DROGA! Eles eram bons podcast saem mensalmente e estão disponíveis no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos. O episódio desta semana pode ser ouvido abaixo.