Foto de Ja Morant fazendo lap dance durante transmissão ao vivo de arma de dois dias vaza online

Carticulação olorada Shotgun Willies é um Glendale, Colorado clube de strip onde Eu moro filmou aquela infame transmissão ao vivo em que ele mostrou uma arma. Isso o colocou em apuros com a NBA e o Memphis Grizzliesque o suspendeu por pelo menos 4 jogos até terminarem a investigação interna. Esse incidente ocorreu em um clube de strip-tease calle Shotgun Willie, localizado em Glendale, CO. O pessoal do New York Post ficou sabendo do que aconteceu lá na noite em que Ja Morant decidiu transmitir ao vivo seu tempo lá por um breve momento e mostre aquela arma. As strippers que trabalhavam lá ficaram muito assustadas quando descobriram que Morant provavelmente tinha uma arma apontada para ele.

Não há indicação de que Morant tenha mostrado a alguém uma arma dentro de Shotgun Willies, uma imagem vazada de Ja Morant completamente perdida para uma stripper morena dando a ele uma lap dance vazada online. Mas a história é o que mais surpreendeu as pessoas, já que Ja Morant gastou muito dinheiro durante suas duas noites lá. Ja estava lá em 2 de março, logo após pousar no Colorado e derrotar o Houston Rockets com uma vitória por 113-99. Dois dias depois, Morant estava lá novamente, mas depois de perder para o Nuggets por 113-97. Ja mostrou a arma na transmissão ao vivo na segunda visita ao local.

Ja Morant deixa uma boa gorjeta para todas as strippers

A imagem que vazou mostra Ja Morant fazendo sua lap dance em uma sala onde cada centímetro do chão está coberto de dinheiro. De acordo com os trabalhadores que falaram com o pessoal do New York Post, Morant gastou US$ 50.000 entre as duas noites. De acordo com uma das meninas que trabalha lá, alguns de seus colegas de trabalho que estavam na sala com a estrela do Grizzlies reclamaram da arma. As autoridades concluíram a investigação sobre o caso e decidiram não apresentar queixa contra Morant devido à falta de provas substanciais. Atualmente, Ja Morant está dando um tempo nas redes sociais e no mundo enquanto trabalha em si mesmo para retornar à sociedade.