Irmão de Aaron Hernandez é preso por supostamente jogar tijolos na sede da ESPN

Aaron Hernandezirmão mais velho, Dennis “DJ” Hernándezfoi preso na semana passada depois de supostamente ter jogado um tijolo na sede da ESPN com um bilhete anexado a ele… TMZ Sports aprendeu.

De acordo com os documentos da polícia, o incidente aconteceu por volta das 15h do dia 23 de março no famoso Bristol, Connecticut. campus – logo depois que os policiais foram solicitados a verificar o bem-estar de DJ depois que ele teria declarado que queria quebrar janelas na capital do estado e na ESPN.

A polícia diz que a segurança da ESPN disse a eles que um Uber havia chegado a um de seus portões – mas quando foi desviado, um passageiro do carro saiu do passeio, jogou algo no chão e voltou para o veículo e saiu .

Os policiais nos documentos dizem que, quando investigaram o objeto, descobriram que era um saco plástico branco com um grande tijolo dentro. Eles também dizem que tinha uma nota manuscrita.

“Para todos os meios de comunicação”, os policiais dizem que a mensagem foi lida. “Já é hora de todos vocês perceberem o efeito que a mídia tem sobre todos os membros da família. Já que você é um líder mundial, talvez você possa liderar como a mídia e as mensagens são entregues tijolo por tijolo. Limpe isso!”

A polícia diz que a nota foi assinada: “Atenciosamente, Dennis J. Hernandez.”

Os policiais dizem que quando falaram com um guarda de segurança que testemunhou o incidente no estande – o trabalhador disse que eles tinham “90 por cento de certeza” de que o homem que jogou o objeto era DJ, um ex-jogador de futebol da Divisão 1 e irmão mais velho de Aaron.

Os policiais dizem que finalmente fizeram contato com DJ, e ele admitiu estar na ESPN, mas “não quis falar sobre o incidente”.

Getty Aaron Hernandez comete suicídio em cela de prisão, dizem autoridades



DJ foi preso por violação da paz – mas foi libertado com a promessa de comparecer ao tribunal no próximo mês.

Os policiais dizem que também avisaram a DJ que ele não tinha mais permissão para entrar no campus da ESPN – e poderia ser preso por invasão se voltasse. Eles dizem que DJ “declarou que entendia”.

DJ não comentou publicamente sobre o incidente.