Livro de memórias de Paris Hilton revela verdades chocantes sobre seu passado

EUem seu livro de memórias recentemente publicado, “Paris”, Paris Hilton revela que ela foi arrumada e “beijada” por sua professora da oitava série. A herdeira do hotel, agora com 42 anos, escreve que levou “décadas” para aceitar o fato de ter sido uma vítima.

A professora, a quem Hilton apelidou “Sr. Abercrombie,” era “jovem e bonito” e expressou sua “paixão” por Hilton, que era apenas um adolescente na época. Ele deu a ela seu número de telefone e pediu que ela mantivesse o contato em segredo. A professora ligava para ela quase todas as noites e falava com ela por horas, dizendo o quanto ela era especial e inteligente.

Paris Hilton fala sobre supostos abusos que sofreu na adolescência

O relacionamento inadequado acabou levando a uma visita secreta à casa de Hilton, onde a professora a beijou. Quando seus pais os pegaram no carro, a professora culpou Hilton, perguntando a ela: “Por que você me fez fazer isso?”

Ela foi enviada para a França após o incidente

Os pais de Hilton a enviaram para morar com a avó na França naquele verão, mas ela levou muitos anos para confrontar mentalmente a experiência traumática.

“Levou décadas para eu realmente falar a palavra pedófilo”, Hilton escreve. “Escolhá-lo para o papel de molestador de crianças significava me colocar no papel de vítima, e eu simplesmente não poderia fazer isso.”

Hilton também revela outras experiências traumáticas em suas memórias, como ser drogada e estuprada aos 15 anos e ser pressionada a filmar uma fita de sexo com Rick Salomon quatro anos depois. Ela espera que compartilhar sua história ajude as pessoas a entendê-la de uma forma que nunca fizeram antes.

“A mídia realmente controlou minha história por mais de duas décadas, e agora era hora de eu contar a verdade”, disse Hilton à Forbes. “Espero que as pessoas possam me entender de uma maneira que não entendiam antes e ver que há muito mais em mim do que jamais imaginaram.”

A história de Hilton lança luz sobre a questão do aliciamento, que é o ato de construir uma conexão emocional com uma criança para ganhar sua confiança e reduzir suas inibições. Grooming é uma tática comum usada por agressores para manipular e controlar suas vítimas.

“É importante reconhecer os sinais de aliciamento e denunciar qualquer comportamento suspeito às autoridades”, diz o Dr. Janet Rosenzweig, um psicólogo especializado em traumas. “Também é importante que as vítimas saibam que não são as culpadas e que têm o direito de falar sobre suas experiências”.