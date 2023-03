Mega iate de $ 500 milhões de Jeff Bezos é testado em águas holandesas

Jeff Bezos ‘ novo mega iate está funcionando, dando-nos um primeiro vislumbre do que meio bilhão de dólares você vai conseguir em um navio marítimo … e é um espetáculo para ser visto em águas abertas.

O navio – um iate à vela de 417 pés apelidado de Koru – foi visto saindo de um porto perto de Roterdã, na Holanda, e indo para o Mar do Norte. O novo brinquedo de Jeff está começando seus testes antes de ser oficialmente entregue ao fundador da Amazon.

À primeira vista, parece que Koru está funcionando bem até agora … ele tem 3 velas de mastro que evocam mais uma estética náutica do que o típico mega iate bilionário comum.

O motivo pelo qual ele estava sendo retirado de um estaleiro de construção naval na época era que os moradores ficaram indignados com o fato de uma ponte histórica na área ter que ser parcialmente desmontada para permitir que a besta de Bezos atravessasse o canal.

Não está claro se o fato de Koru ter terminado agora significa que ele vai navegar para qualquer lugar perto daquela ponte … mas parece que pode estar vagando em outro lugar. Se assim for – esperamos evitar a ira dos holandeses furiosos. BTW, nenhuma palavra sobre se o próprio Bezos já subiu a bordo.

De qualquer forma, o iate com certeza está pronto para seu novo proprietário … de acordo com relatos, Koru vem com um barco companheiro totalmente separado (menor a 250 pés) que possui uma almofada de som. Por mais impressionante que seja, não é nada comparado à atração principal em si.