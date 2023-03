Os Chargers estão realmente prestes a negociar Austin Ekeler? RB é o líder de touchdown da NFL desde 2021

Fou alguma razão a posição de running back é a única ao redor do NFL isso não está vendo um aumento salarial ano após ano, e pode ser devido a problemas de durabilidade, já que eles estão entre os jogadores que mais sofrem, provando que o segundo ou terceiro contratos normalmente não são tão seguros para as equipes.

Agora, Austin obrigadoo maior artilheiro da NFL na última temporada, com 18 chegadas na zona final, pediu uma troca depois de não conseguir chegar a um acordo de extensão com o Los Angeles Chargers ao entrar no último ano de seu contrato atual, tentando ter uma ideia do que poderia ser o mercado potencial para ele.

Os Chargers permitiram que ele o fizesse nesta terça-feira, antes do novo ano da liga da NFL.

Austin Ekeler não deve atrair muito interesse

Austin obrigado tem 29 anos e pelo visual atual do NFL ele provavelmente será marcado como franquia na próxima temporada do que receber uma oferta de troca e um grande contrato.

Ekeler pode querer culpar Le’Veon Bell e Ezequiel Elliot que é bem pago e segundos contratos longos não deram certo, assustando as equipes de oferecê-los, pois eles parecem acreditar que os running backs universitários estão mais prontos para profissionais hoje em dia.