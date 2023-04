Papa Francisco internado com problemas cardíacos e respiratórios

Papa Francisco está internado no hospital Gemelli, em Roma. A princípio, uma declaração do Vaticano indicava que o PapaA visita do brasileiro foi marcada, afastando qualquer especulação sobre o seu estado de saúde.

No entanto, nas últimas horas, o jornal italiano Corriere della Sera publicou uma opinião diferente, sugerindo que o Papa está sofrendo de problemas médicos sérios.

Cenas ao vivo de fora do hospital

Segundo o jornal italiano, citando fontes do hospital, o Papa Francisco tem tido “problemas cardíacos e dificuldades respiratórias”.

De qualquer forma, a mesma reportagem aponta que o estado de saúde do pontífice “não é preocupante”.

Ele também observa que ele tem uma máquina de análise de gases no sangue em seu quarto no hospital Gemelli para monitorar seu estado de saúde.

O mesmo jornal observa que Papa Francisco cancelou toda a sua programação para quinta e sexta-feira, o que reforça a informação de que sua visita não estava agendada, como inicialmente afirmado pelo Vaticano.

Além disso, sua equipe de segurança foi informada de que ele terá que passar a noite no hospital.

O Corriere della Sera também destaca que a Semana Santa é um período particularmente importante para a Igreja Católica.

Nesse sentido, a notícia sustenta que uma internação antes de um dos momentos mais importantes do ano para o Vaticano “não estava prevista”.

Em suas últimas declarações públicas à televisão suíça, Papa Francisco afirmou gozar de boa saúde, embora tenha explicado que a sua resiliência física, aos 86 anos, era compreensivelmente menor.