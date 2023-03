Pub favorito ‘Ted Lasso’ listado no Airbnb por US $ 13 por noite antes da nova temporada

Reproduzir conteúdo de vídeo



Arca Minúscula

Os fãs de “Ted Lasso” terão a chance de uma vida … uma chance de passar a noite no pub favorito de Lasso está sendo oferecida no Airbnb, e é virtualmente por conta da casa !!!

Como um brinde à próxima temporada, a dona do pub Mae – interpretada por Annette Badland — em parceria com a Warner Bros. para oferecer 3 estadias de uma noite no The Crown & Anchor Pub, que fica ao virar da esquina do apartamento de Ted em Richmond, Londres.

O pub é mais conhecido como o local ideal para os fãs de futebol e o time AFC Richmond no programa … e até 4 convidados poderão ficar lá – assim como os personagens ‘Lasso’ – por apenas $ 13 por noite em 23, 24 e 25 de outubro de 2023.

Dizem-nos que os hóspedes não apenas terão um lugar incrível para ficar … eles vão se vestir com roupas do AFC Richmond, jogar uma partida de dardos e cantar com todo o coração no karaokê.

Há ainda a possibilidade de nos sentarmos à mesa preferida do Ted no pub, enquanto jogamos xadrez… e não nos podemos esquecer das bolachas! Os convidados experimentarão os biscoitos combinados com “água do lixo”, também conhecido como chá inglês.