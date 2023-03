Tênis: Rafael Nadal: Não posso confirmar se jogarei em Monte Carlo, não sei quando voltarei a jogar

Rafael Nadal chegou a Palma de Mallorca na tarde de segunda-feira para um evento ligado à sua Fundação.

A estrela do ténis, que estava inscrita no Monte Carlo Masters 1000 (9 a 16 de abril) confirmada pela organização na semana passada através das redes sociais do torneio, não pôde confirmar a sua participação no torneio.

“Estou a seguir o meu rumo e não sei quando volto a jogar, é verdade. Estou numa fase de trabalho crescente. Se soubesse quando ia voltar diria, mas Não sei”, disse o espanhol, quando questionado sobre sua situação atual.

“Não posso confirmar se vou jogar em Monte Carlo, as coisas estão sendo vistas no dia a dia. Prefiro dizer as coisas quando realmente as conheço.”

Se Nadal confirmar sua participação no torneio, ele deve levar em consideração a possibilidade de ser incumbido de jogar seis partidas consecutivas.

Apesar de seu status de superestrela, ele não estará isento da primeira fase, pois não é um dos oito primeiros colocados.

lutas de lesão

O campeão de 22 grandes torneios se recupera de uma lesão sofrida na perna esquerda que o obrigou a ficar de fora de competições como Doha, Dubai, exibição em Las Vegas e Indian Wells.

Nadal está de olho em um retorno rápido para seu favorito Roland Garros (28 de maio a 11 de junho) e não apressará um retorno ao torneio de tênis se isso significar arriscar sua preparação para o segundo ‘Grand Slam’ do calendário do tênis.