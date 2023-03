Tom Sandoval e Raquel Leviss usaram colares combinando meses atrás

por Tom Sandoval dar Raquel Leviss podem ter enviado pistas o tempo todo sobre seu romance secreto – e a prova pode estar no pudim … ou melhor, nas joias.

Os detetives da mídia social trabalharam arduamente neste fim de semana e desenterraram uma coincidência interessante… as estrelas de “Vanderpump Rules” foram vistas usando colares inegavelmente parecidos em vários pontos no ano passado… com quase exatamente o mesmo pingente, um raio recorte de parafuso.

Há um punhado de fotos de TS e RL que surgiram online, que os mostram usando as peças únicas – e agora, à luz do escândalo de trapaça de Tom, as pessoas estão pensando que algo estava acontecendo bem antes que alguém soubesse … e isso estava bem debaixo dos nossos narizes!

Agora … isso não é uma arma fumegante em si, mas é interessante. à luz de como tudo se desenrolou entre Tom e seu parceiro de longa data, Ariana Madixalguns dizem que esta é uma aparência ruim.

Francamente, eles podem estar certos … essas fotos do colar de relâmpago datam de outubro de 2022.

Como te dissemos… Ariana e Tom se separam depois dela mensagens de texto descobertas isso mostrou que ele esteve com seu colega de ‘VR’. Ariana disse a amigos que descobriu que Tom e Raquel estavam se vendo secretamente há meses – já no verão. Se isso for verdade … certamente é possível que eles estivessem exibindo seu romance à vista de todos.

Tom, desde então, saiu para desculpar-se com seus amigos e família por seu escândalo de traição … mas de alguma forma conseguiu deixar a própria Ariana de fora do pedido de desculpas.

Tom e Ariana ficaram juntos em 2013 … e, embora nunca tenham se casado, certamente foram o par principal do reality show por anos. Claro, os fãs estão arrasados.