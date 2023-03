Unicef destaca atuação da Prefeitura de Penedo em relação à infância

Secom PMP

O trabalho da Prefeitura de Penedo para garantir direitos de crianças e gestantes é destaque em nível nacional, com o Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI) elaborado no governo Ronaldo Lopes apresentado como referência para todos os municípios brasileiros habilitados para conquistar ou manter o Selo Unicef.

O planejamento que mantém a evolução dos indicadores estabelecidos pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância – órgão internacional que incentiva e reconhece avanços reais nas políticas públicas que analisa – foi destacado durante webinário realizado no último dia 10.

Penedo foi representada na live do Unicef Brasil e do Instituto da Infância (Ifan) pela assistente social e articuladora local do Selo Unicef, Darlene Nonato, e a psicóloga Valéria Brandão. Elas abordaram como o PMPI foi construído, um dos compromissos firmados pelo município, a partir das recomendações do Unicef.

De acordo com Darlene Nonato, o documento reúne o conjunto de ações das Secretarias Municipais de Saúde, Assistência Social, Educação e Infraestrutura que melhoram a qualidade de vida de crianças da faixa etária de 0 a 6 anos.

Prefeitura de Penedo cumpre metas do Selo Unicef para 2022

Os avanços do governo Ronaldo Lopes em aspectos como a qualificação da educação infantil, incentivo à alimentação saudável, combate à evasão escolar, vacinação, melhorias de espaços públicos, aprimoramento da atenção às gestantes, ampliação da cobertura de programas sociais de combate à fome e desnutrição mostram que o planejamento é realizado de forma prática e objetiva.

“É preciso ressaltar que o Prefeito Ronaldo Lopes é o maior incentivador das nossas ações e se o gestor é comprometido com o PMPI não tem como dar errado”, afirma Darlene Nonato, agradecendo ao Unicef Brasil pelo convite e o reconhecimento do trabalho intersetorial direcionado para o atendimento das demandas da primeira infância.

A psicóloga Valéria Brandão ressaltou que essa articulação entre setores do município é fundamental para elaborar o PMPI. “Precisamos saber o que os dados nos dizem sobre os indicadores para elaborar o diagnóstico e definir o que deve ser feito”.

Penedo realiza Fórum Comunitário do Selo Unicef para ações até 2024

O diálogo intersetorial é tão importante que até quando não há uma base prévia de dados, a troca de experiências e informações aponta o caminho.

Um exemplo é a exposição indevida da imagem da criança nas mídias, especialmente redes sociais. Apesar da ausência de números, o problema existe e para enfrentá-lo, o envolvimento da família é imprescindível, em conjunto com campanhas educativas nas escolas, por exemplo.

Com o PMPI concluído em dezembro de 2022, antes mesmo da ampliação do prazo para 31 de março pelo Unicef, a Prefeitura de Penedo se destaca porque atende as famílias que mais necessitam de políticas públicas bem planejadas e realizadas.

Texto Fernando Vinícius