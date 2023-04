A promessa dos Sixers e o dilema de James Harden

James Harden ainda é um dos NBAmaiores craques. Na verdade, ele lidera o campeonato em assistências com 10,8 por jogo. Mas a forma como ele se desenvolveu e procura envolver o resto de seus companheiros mudou muito desde sua bonança em Houston.

Ele não pode mais destruir defesas à vontade, mas pode aproveitar o talento de seus companheiros para levar seu time às vitórias. Endurecer formou uma forte parceria com Joel Embiid e os dois homens são praticamente imparáveis.

Problemas musculares e envelhecimento têm cobrado seu preço no Philadelphia 76ers craque, que não tem o ritmo de que ostentava, mas ainda sabe atacar os desentendimentos no ataque.

O MVP de 2018 sofre quando está rodeado de jogadores mais unidimensionais, o que não acontecia durante o seu auge. Curiosamente, ele é o Sixers jogador com mais minutos em quadra sem estar acompanhado de nenhuma estrela como Joel Embiid ou Tyrese Maxey.

Decisões duvidosas de um suspeito comum

Doc Rivers confia nele para comandar a segunda unidade no início do segundo e último quarto, onde costuma passar vários minutos sem que nenhum outro jogador crie em quadra.

Harden sofre diante da marca de Jrue Holiday e Jae Crowder

Algo que compensa contra a maioria dos times do campeonato, mas é um grande risco contra os times de ponta.

De acordo com o PBP Stats, o Sixers tem um +14,13 quando Endurecer divide a quadra com os reservas. No entanto, isso cai para -16 em jogos contra rivais fortes, como o milwaukee dólares e celtas de Boston.

Dada a situação, EndurecerSeu arsenal está praticamente reduzido à ameaça atrás do arco após um passo atrás, mas tem faltado força ultimamente – principalmente naquele trecho do início do último quarto.

Resta saber se rios vai mudar seus planos antes dos playoffs, já que o técnico experiente está muito relutante em fazer o tipo de alterações que as séries de pós-temporada exigem, e muitas vezes ele está atrasado para fazê-lo.

Pendente da saúde do Embiid até prova em contrário

O Sixers precisa oferecer Embiid algumas pausas durante o jogo para ter a chance de disputar o título. Seu projeto ‘The Process’ começou em 2012 e a equipe chegou a um ponto em que os jogadores amadureceram e todos os jogos do playoff devem ser decididos por pequenas margens.

Endurecer estar sozinho na quadra quando Embiid é dada uma pausa durante os jogos pode custar caro para o Filadélfia.