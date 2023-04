Audiovisual: Curso gratuito será ministrado em Penedo nos dias 29 e 30

Assessoria SETUR

O curso de audiovisual Filme em Produção será ministrado em Penedo, de forma gratuita, nos dias 29 e 30 de abril, na Casa de Aposentadoria.

A atividade é uma parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa.

Marcel Henriques é quem vai repassar seus conhecimentos acerca do audiovisual aos participantes. Ele é tecnólogo em Produção Audiovisual, diretor, videomaker, editor de vídeo, repórter cinematográfico e atua no mercado audiovisual há mais de 10 anos.

O curso começa no sábado, 29, às 7h30 e se estende até às 18h, com intervalo para almoço. Os temas abordados são Técnicas Básicas de Fotografia, DSLR como Equipamento de Vídeo, Cinema e TV, Jornalismo e Transmissão via RTMP – Faça Lives Você Mesmo.

Já no domingo (30), o curso iniciará às 8h e se estenderá até às 14h, focando nos aspectos Edição Começa Antes da Captação, Saída de Campo para Filmar, Áudio e Edição na Prática.

A inscrição é gratuita e pode ser feita através do link www.bit.ly/422q4hy.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUR