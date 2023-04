Cinco pessoas mortas em tiroteio em massa no Texas, atirador ainda está foragido

Outro tiroteio em massa – desta vez no Texas – tirou a vida de cinco pessoas – incluindo uma criança de 8 anos – depois que um atirador fez um ataque violento usando um rifle estilo AR-15, de acordo com a polícia.

Os assassinatos em estilo de execução ocorreram na noite de sexta-feira em Cleveland, TX, onde o suspeito – que aparentemente estava embriagado com drogas e/ou álcool – abriu fogo dentro de uma casa com pelo menos dez pessoas dentro, disseram os policiais.

Depois que a fumaça se dissipou, cinco pessoas – com idades entre 8 e 40 anos – estavam mortas devido aos ferimentos de bala. A polícia diz que duas vítimas do sexo feminino se envolveram em duas crianças em um quarto, salvando suas vidas.

O atirador fugiu e ainda estava foragido esta manhã. A polícia não divulgou o motivo, mas disse que o agressor estava armado com um rifle estilo AR-15.

Os deputados do xerife do condado de San Jacinto responderam à casa – que fica a cerca de 55 milhas de Houston – depois de receber uma ligação de assédio. Os policiais isolaram a cena do crime e pediram aos moradores que ficassem longe para que pudessem investigar