Conexão Penedo-Santos exibe filmes no Theatro Sete de Setembro e no Largo São Gonçalo, com pipoca e algodão doce de graça

Filmes de curta metragem exibidos gratuitamente no Conexão Cinema, com distribuição de pipoca e algodão doce, lotaram o Theatro Sete de Setembro e parte do Largo da igreja São Gonçalo, Centro Histórico de Penedo.

A opção de lazer é resultado da parceria entre a cidade ribeirinha e Santos-SP, a única do país na categoria cinema entre as 12 brasileiras que fazem parte da rede internacional Cidades Criativas, seleto grupo da Unesco que Penedo mostra capacidade para ser incluído.

O evento Conexão Cinema é parte do processo relacionado com a candidatura à categoria que prioriza a Sétima Arte. Com esse foco no audiovisual, curtas-metragens produzidos em Santos foram exibidos em Penedo. Ao mesmo tempo, produções penedenses de curta duração foram projetados na cidade do litoral paulista.

O público em geral curtiu a programação na noite de sexta-feira, 28, ao lado de alunos e alunas da Educação para Jovens e Adultos (EJA) da Secretaria Municipal de Educação.

“Penedo tem essa tradição histórica com o cinema e está fortalecendo esse segmento da economia criativa pouco a pouco, disseminando cultura e produções cinematográficas”, destaca Jair Galvão, Secretário Municipal de Turismo.

Após as projeções simultâneas, o projeto Conexão Cinema promoveu o encontro virtual entre realizadores dos curtas, com debate on-line exibido nos telões do Largo São Gonçalo e do Theatro Sete de Setembro.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte

Vídeo Felipe Cavalcante