Coopaiba promove Festival do Trabalhador neste fim de semana em Piaçabuçu

O Festival do Trabalhador, promovido pela Cooperativa dos Agricultores Familiares e dos Empreendimentos Solidários de Alagoas (Coopaiba) está de volta. A festividade, que realizou suas últimas edições em formato virtual devido a pandemia de covid-19, vai retornar ao município de Piaçabuçu com programação no próximo fim de semana, no sábado (29) e no domingo (30).

A festividade em alusão ao Dia do Trabalhador, comemorado em 1º de Maio, costuma reunir trabalhadores, cooperados e moradores da Região Sul de Alagoas. A programação tem início no sábado,29, com a tradicional corrida de barco a vela, às 7h da manhã. O dia segue com Torneio de Futebol Society e corrida de rua.

A programação do Festival do Trabalhador também vai contemplar a agricultura familiar, trazendo a Quitanda Coop para o município de Piaçabuçu. Já a solenidade de inauguração da agência do Banco É Da Gente (EDG) será realizada, às 11h. No domingo, 30, a programação segue com shows musicais abertos à comunidade.

De acordo com o presidente da Coopaiba, Antonino Cardozo, o evento promove a economia local e celebra o trabalho cidadão e cooperativo dos munícipes. “A Coopaiba tem grande papel social e econômico na região, e traz para o trabalhador a oportunidade de festejar e celebrar, no geral, as conquistas e desenvolvimento local. Serão dois dias de confraternização e interação com a comunidade”, destacou Antonino Cardozo.

