Delegado de Penedo tranquiliza pais de alunos após supostas ameaças nas redes sociais

Na terça-feira, dia 11, circularam em Penedo prints de um perfil de rede social que fazia ameaças a estudantes da rede municipal e estadual de ensino da Penedo. Várias pessoas estavam preocupadas com a situação, mas o delegado Dr. Rômulo Andrade esclareceu que não há nenhuma ameaça séria de ataque às escolas da cidade.

A autoria das ameaças foi identificada pela equipe da Delegacia Regional de Penedo, que se dirigiu à casa do suspeito. No entanto, ele não estava em casa, pois estava na escola. O adolescente de 14 anos foi apreendido e levado à delegacia regional, juntamente com o notebook que ele utilizava. O jovem teria recebido promessas de dinheiro de um hacker desconhecido para fazer as ameaças pelo Instagram.

O delegado tranquilizou a população de Penedo, afirmando que tudo não passava de brincadeiras ou maldade por parte desses adolescentes em busca de dinheiro, o que causou pânico na cidade. Ele ressaltou que não há ameaças sérias de ataques às escolas locais e que os pais podem enviar seus filhos para as aulas com segurança. O adolescente será apresentado para audiência junto ao Ministério Público e ao juiz da Vara da Infância.

Com a resolução do caso, o delegado espera que a normalidade volte à cidade de Penedo, reforçando a mensagem de tranquilidade e segurança aos pais e à comunidade local. É importante lembrar que disseminar fake news nas redes sociais pode causar consequências graves e é necessário sempre verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las.

Confira vídeo: