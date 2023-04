E Morant rebate acusador por calúnia, agressão e agressão

O armador do Memphis Grizzlies expôs suas reivindicações em novos documentos judiciais que foram arquivados em Shelby County, Tennessee. é quarta-feira à noite.

Nos documentos, obtidos por TMZ Sports Morant reconheceu ter entrado em conflito com a estrela do basquete HS Joshua Holloway durante o jogo de 26 de julho em sua casa em Memphis, mas diz que Holloway foi o agressor na situação.

Policiais investigam e moram por agressão após suposto confronto com aluno do HS

Morant diz que depois que as coisas “esquentaram” durante o jogo, Holloway intencionalmente jogou uma bola de basquete no rosto de Morant. O adolescente então, de acordo com Morant, “fechou os punhos e caminhou agressivamente” em direção ao astro da NBA “como se fosse atacá-lo”.