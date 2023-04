Eleição para Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente em Penedo abre inscrição para candidaturas

Secom PMP

A eleição para atuar no Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente em Penedo está com o período de inscrição aberto para candidaturas, a partir desta sexta-feira, 28 de abril.

Os interessados precisam apresentar a documentação exigida (confira no edital abaixo do texto) na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), situado no mesmo imóvel do Conselho Tutelar, localizado na Rua Sete de setembro, nº 118, Centro Histórico, ao lado do Hotel São Francisco.

O prazo de inscrição para candidatura termina no dia 22 de maio, com atendimento ao público no horário entre 8h e 13 horas.

Entre os pré-requisitos exigidos para formalizar a participação no processo, é preciso ter ensino médio completo e comprovar residência em Penedo há pelo menos dois anos.

O processo também inclui a realização de curso preparatório entre os dias 12 e 16 de junho e a aplicação de prova objetiva sobre conhecimentos específicos em 22 de junho, com aprovação para quem acertar pelo menos 60% das questões.

Também haverá prova de títulos (etapa que não é obrigatória) e avaliação psicológica dos candidatos e candidatas. Por fim, a população escolhe os conselheiros tutelares por meio do voto, eleição que acontecerá no dia 01 de outubro.

Confira aqui ou no link abaixo o edital da eleição e a resolução do CMDCA sobre a comissão eleitoral que irá coordenar o processo, documentos publicados no Diário Oficial do Município na edição de 27 de abril

EDITAL DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE PENEDO E RESOLUÇÃO DO CMDCA SOBRE COMISSÃO ELEITORAL