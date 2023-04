Festival das Águas em Penedo homenageia ‘seu’ Toinho Pescador

Secom PMP

Narrar é Resistir. O tema escolhido para a edição 2023 do Festival das Águas tem tudo a ver com Toinho Pescador, líder comunitário, ativista e poeta ribeirinho homenageado no evento realizado pela Prefeitura de Penedo.

Antônio Gomes dos Santos faleceu em 24 de novembro do ano passado e foi representado por familiares no Festival das Águas organizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), por meio do CRAS do bairro Santo Antônio.

Na comunidade onde ‘seu’ Toinho Pescador nasceu e viveu por 90 anos, a neta Cinthia Cristina Santos Fontes falou em nome da família do inesquecível defensor do rio São Francisco.

Além de agradecer a homenagem, ela ressaltou que a maior alegria do seu avô era ver que as crianças preservavam o rio e ir à procura dele para “saber um pouco mais sobre as histórias do rio, do bairro e dessa cidade tão importante para o patrimônio nacional”, disse a assistente social que começou a aprender a ler e escrever com o avô – e mais importante, a “ler a vida”, ressalta Cinthia -, acrescentando em seu depoimento a importância de Luzinete Santos, sua avó e companheira do ‘seu’ Toinho.

O legado do ativista também foi destacado por Sâmila Aguiar, psicóloga da SEMASDH que fez a pesquisa sobre a história de vida de ‘seu’ Toinho Pescador. Já Mariane Rocha, turismóloga e mestranda em Cultura Popular, destacou a relação inseparável entre as narrativas orais e escritas do homenageado com a história do Barro Vermelho, processo que fortalece a identidade da comunidade ribeirinha.

Biografia sobre Toinho Pescador é lançada em Penedo

O Festival das Águas também foi prestigiado pelas Secretárias Municipais Ana Teresa Lopes (SEMASDH) e Teresa Machado (Cultura), representando o prefeito Ronaldo Lopes no evento realizado na nova orla do primeiro bairro de Penedo na tarde de quinta-feira, 27.

Ana Teresa entregou uma placa aos familiares de ‘seu’ Toinho Pescador e parabenizou os moradores pela participação no festival que também trouxe estudantes da Escola Douglas Apratto Tenório, localizada no Barro Vermelho e a primeira da Prefeitura de Penedo com ensino em tempo integral.

A programação do Festival das Águas 2023 teve ainda a participação da humorista Podderosa, muitas brincadeiras, dança com educador físico do CRAS ribeirinho e lanche.

