Funcionário militar exposto como vazador de documentos secretos dos EUA

O homem por trás do vazamento maciço de documentos secretos dos EUA que expôs nossa espionagem de aliados e a terrível situação da guerra da Ucrânia contra a Rússia supostamente trabalhou em uma base militar e divulgou informações confidenciais em um fórum de bate-papo online durante a pandemia de COVID.

Desde o despejo de documentos na última sexta-feira, os agentes do FBI trabalham furiosamente para rastrear o culpado, enquanto o Pentágono reduz o número de pessoas que têm acesso ao tipo de material classificado que vazou.

Mas, parece que o The Washington Post venceu os federais para o soco. De acordo com um novo relatório da WAPO, o suspeito, identificado apenas como “OG”, ingressou na plataforma apenas para convidados, Discord, em 2020 porque sentiu uma afinidade com os outros membros, que também eram entusiastas de armas e amantes de Deus.