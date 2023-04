Na última quarta-feira, 26, o Governador Paulo Dantas recebeu no Palácio dos Martírios o Prefeito Djalma Beltrão que acompanhado do Deputado Estadual Dudu Ronalsa e do Secretário de Finanças do município – Guido Beltrão, apresentaram na condição de pré-candidato a prefeito da cidade ribeirinha, o jovem Rymes Lessa – atual presidente municipal do MDB no município.

Na oportunidade o prefeito encaminhou demandas necessárias para o desenvolvimento da cidade o que não apenas foi recebido com entusiasmo pelo Governador Paulo Dantas, que reafirmou o compromisso em trabalhar ainda mais pela cidade, anunciando sua presença no dia 31 de maio, data em que se comemora a Emancipação Política do município através do programa “Minha Cidade Linda”, quando assinará a ordem de serviço de 28 ruas com investimento superior a R$ 6 milhões de reais, além de inaugurar a Creche do “Programa Cria” no Distrito Peba.

Em vídeo gravado e postado em redes sociais, o governador declara que Rymes Lessa será o candidato a prefeito que disputará a sucessão do prefeito Djalma em Piaçabuçu no próximo pleito de 2024, quando será o nome apoiado por todo o grupo político do MDB.