Jamie Foxx e seus dias estressantes antes do susto do hospital em meio à emergência médica

As ainda tentamos descobrir o que exatamente aconteceu com Jamie Foxx, tudo o que está acontecendo fora de seu círculo mais próximo está atualmente em caos. Os médicos decidiram manter o ator no hospital enquanto fazem exames e determinam o que exatamente aconteceu com ele. No entanto, existem rumores online que indicam Foxx teve um derrame. Não foi confirmado pelos médicos ou pela família, mas todos podemos dizer que isso é extremamente sério. Se isso foi de fato um derrame, precisamos dar uma olhada nos níveis de estresse que Jamie sofreu durante os dias anteriores ao evento. Jamie supostamente estava filmando algumas cenas de seu filme ‘Back in Action’ da Netflix com Cameron Diaz.

Se apenas contarmos tudo o que Jamie passou nos últimos dias sem contar que é a vida real, você provavelmente pensará que estamos falando de um roteiro de Hollywood. Tanto drama e estresse podem sobrecarregar qualquer ser humano. Não estamos dizendo que Jamie Foxx sucumbiu a toda essa pressão e sofreu um derrame, mas não podemos descartar totalmente essa possibilidade. A produção do filme antes daquela emergência médica foi extremamente caótica, começando com a decisão de Cameron Diaz de se aposentar novamente após o término da produção. Jamie Fox já havia desmaiado durante as filmagens no Reino Unido no mês passado, o que levou à demissão de vários funcionários da produção.

Uma ameaça de bomba e um golpe contra Jamie Foxx

Durante as filmagens no Reino Unido, o The Sun relatou que um dos membros da equipe aconteceu depois que eles tentaram enganar Jamie Foxx por 33.000 libras esterlinas que estavam vinculadas à compra de um relógio de luxo Rolex. Mas essa não foi a parte mais incrível dessa história, também houve uma ameaça de bomba envolvida durante a produção. As filmagens foram suspensas no mês passado, quando a equipe de produção encontrou uma bomba da Segunda Guerra Mundial sem ter explodido no set de Londres. Isso aconteceu logo antes de duas grandes cenas de ação serem filmadas. Todo esse caos é o que produziu os relatórios da decisão de Cameron Diaz de se aposentar mais uma vez. Mas nada disso importa até sabermos que Jamie Foxx está bem.