Juiz de Tamra diz que homem armado na escola da filha, campus entrou em bloqueio

Estrela de “As verdadeiras donas de casa de Orange County” Juiz de Tamra está relatando emocionalmente uma situação angustiante – uma que é muito comum – um homem armado com uma arma entrando na escola de sua filha.

Tamra derramou lágrimas na quinta-feira ao contar a seus seguidores do IG sobre o suspeito armado que estava na escola de sua filha Sophia. Ela diz que os alunos foram forçados a se barricar em suas aulas e foram equipados com martelos para o caso de as coisas piorarem.