Paulo Dantas: “Aqui em Penedo eu vou apoiar a reeleição do prefeito Ronaldo Lopes”

O Governador de Alagoas veio no final da manhã desta quinta-feira, 13, realizar várias ações em prol do povo de Penedo, dentre elas a inauguração do programa Vida Nova nas Grotas; programa Melhorias Habitacionais, além de assinar ordens de serviço que vão melhorar as condições do povo penedense.

Em coletiva de imprensa, ao ser perguntado pelo repórter Hélio Palito, da Nova Farol FM 106.3, sobre rumores envolvendo a saída ou não do Secretário Estadual de Educação, Marcius Beltrão, o governador tratou de dar apoio total à reeleição do prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes:

“Aqui em Penedo, eu vou apoiar a reeleição do prefeito Ronaldo Lopes, não só eu, mas todos do partido do campo aliado, e vou, com muita humildade, conversar com todos nossos secretários para votarem também no prefeito Ronaldo Lopes, porque não tem nenhum cabimento eu estar votando no prefeito e os secretários em outro”, disse Paulo Dantas.

Sobre a saída de Marcius Beltrão, Paulo Dantas explicou:

“O senador Renan Calheiros realmente colocou essa possibilidade da secretaria ir para o MDB, mas isso não significa dizer que o Marcius vai sair da secretaria. O MDB está de braços abertos para ele ir ao MDB”, completou o governador.

OUÇA DECLARAÇÃO:

Da Redação