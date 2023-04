Pesquisa Opinião confirma favoritismo de Kayro Castro rumo à prefeitura de Piaçabuçu

44% respondeu que votaria em Kayro Castro, enquanto 28% escolheria Rymes Lessa para prefeito. Os indecisos somaram 23% e brancos e nulos 5%.



Se as eleições para prefeito e vereador programadas para o próximo ano de 2024, acontecessem hoje, o novo prefeito de Piaçabuçu, conforme pesquisa do Instituto Opinião, realizada no dia 4 de abril deste ano, ouvindo 800 pessoas, dariam a vitória ao ex-presidente da Câmara de Vereadores, Kayro Castro.

O intervalo estimado de confiança dos números é de 95% e a margem de erro máxima é de 3,0 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no valor total da amostra. As áreas pesquisadas foram nos povoados Peba, com foco na Barrinha e Maracujá, Bonito/Inferninho, Céu, Marituba da Fábrica, Mata das Varas, Penedinho, Potengy, Retiro, Sudene/Mandim e os Bairros Brasília e Paciência, além do Centro da cidade.

Numa primeira pergunta induzida, quando foi disponibilizado três nomes de possíveis candidatos e perguntado em quem o eleitor votaria para prefeito se as eleições fossem hoje, 40% dos entrevistados responderam que votariam em Kayro Castro, seguido de Rymes Lessa com 24% das intensões de voto. Pontuando numa terceira posição, aparece com 12% o ex-prefeito Dalmo Júnior. Um total de 20% dos entrevistados respondeu que ainda estão indecisos e 4% votariam nulo ou branco.

Já numa segunda pergunta também induzida, onde o entrevistador cita os nomes dos candidatos mais votados na primeira como opções para o eleitor, 44% respondeu que votaria em Kayro Castro, enquanto 28% escolheria Rymes Lessa para prefeito. Os indecisos somaram 23% e brancos e nulos 5%. Na eleição de 2020, o prefeito Djama Beltrão se reelegeu com 35,94% dos votos válidos, sendo Kayro uma sombra que por pouco (34,11% dos votos) não retirou a chance de reeleição do atual gestor. Diferente do pleito passado, Kayro agora corre na frente e pela distância do segundo mais votado, o já confirmado pré-candidato corre na frente e com o sol favorável não lhe impondo nenhuma sombra que seja ameaça.

