Presidente do Penedense reafirma compromisso com vereador Denys Reis

Aerton deixa claro que não pretende entrar na política

Em entrevista recente a um programa de rádio, o Presidente do Sport Club Penedense, Aerton Reis, falou sobre assuntos do clube e sobre política. Ele negou rumores de que iria se candidatar a vereador, reafirmando seu compromisso com seu primo, o Vereador Denys Reis, e sua família.

A pauta foi motivada por burburinhos infundados em que Aerton Reis poderia se candidatar a vereador, fato negado pelo presidente do clube ribeirinho que realiza um excelente trabalho à frente do clube mais antigo de Alagoas.

“Eu atribuo a lembrança do meu nome para política pelo trabalho que a gente vem fazendo em prol do Sport Club Penedense, mas quero ressaltar aqui o meu comprometimento com o meu primo (Vereador Denys Reis), e com a minha família também” disse o presidente para o site Boa Informação

Aerton foi eleito recentemente como presidente do Sport Club Penedense e tem realizado um excelente trabalho junto com a diretoria, aumentando a adesão de sócios-torcedores e patrocinadores para o clube de futebol de Penedo. A diretoria também tem contado com o apoio da Prefeitura de Penedo, com reformas na sede e no campo, incluindo um museu virtual do Penedense.

Além disso, essa diretoria conta com um apoio da Prefeitura de Penedo, atráves de Ronaldo Lopes e Juca Vasconcelos, jamais visto na história do Clube. A sede foi totalmente reformada e receberá ainda um museu virtual do Penedense, o campo, pela primeira vez, recebeu um novo gramado, além de conserto nos alambrados e melhorias nas acomodações de torcedores e jogadores.

O Vereador Denys Reis será uma peça fundamental para os torcedores ribeirinhos, oferecendo apoio em assuntos relacionados ao time de futebol mais amado pelos penedenses.

