Sextou em Penedo com cinema de graça e show de humor

Assessoria SETUR

A sexta-feira na cidade de Penedo será bem agitada e do jeito que toda a população gosta, com eventos para todos os gostos, públicos e bolsos. A começar pelo Conexão Cinema – Penedo/Santos, promovido pelo Circuito Penedo de Cinema e o Curta Santos. O acesso é gratuito para a opção de lazer no Theatro Sete de Setembro, a partir das 19h30.

Curtas metragens produzidos em Santos-SP serão exibidos na programação que é parte das atividades relacionadas com a candidatura de Penedo como Cidade Criativa da Unesco, na categoria cinema.

Ao mesmo tempo, curtas realizados em Penedo serão exibidos na cidade do litoral paulista, a única do Brasil a fazer parte da rede internacional, justamente na categoria cinema.

Já no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, a partir das 20h, a atração fica por conta do humorista Zé Lezin.

O matuto mais amado do Brasil fará show único em Penedo, com direito a muitas histórias, piadas e gargalhadas. A humorista penedense Podderosa também participará desta noite super especial.

Os ingressos estão esgotados.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUR