Trabalho da Secretaria Municipal de Saúde de Penedo é destaque positivo na audiência de prestação de contas

Assessoria SEMS Penedo

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde se empenha nas ações do dia a dia e presta contas do trabalho que desenvolve para atender a população de Penedo, como se viu as audiências de apresentação dos dados referentes ao 3° Quadrimestre de 2022, na Câmara de Vereadores e no Conselho Municipal de Saúde.

A exposição atende à legislação vigente, com informações sobre aplicação de recursos, auditorias, oferta e produção de serviços e indicadores da área de saúde, com os resultados elogiados pela maioria dos vereadores nesta quinta-feira, 27, que destacaram os esforços da Secretaria de Saúde e da Prefeitura de Penedo para a resolutividade dos problemas e a organização dos fluxos de atendimentos à população.

“Sabemos que não é tudo perfeito, por isso precisamos que os senhores e a população reclamem para podermos saber o que está acontecendo e resolver. Todos os coordenadores dão seu máximo, chega sexta-feira e todos estão exaustos, mas na segunda já estão todos prontos para mais uma semana”, disse a secretária de saúde Waninna Mendonça.

E a saúde de Penedo evolui junto com o crescente investimento de recursos da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas na pasta.

O mínimo constitucional de recursos aplicados na saúde deve ser de 15%. Em 2022, a administração que tem praticamente 90% de aprovação popular destinou 22,8% para Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS), o que representa R$ 21.876.819,44, valor bem superior ao mínimo exigido por lei (R$ 14.337.114,11).

De 2013 para 2022, o valor aplicado em Penedo saltou de R$ 7.716.241,90 para R$ 21.876.819,44. Para a gestão do Prefeito Ronaldo Lopes, esses números representam mais saúde para a população, com melhorias estruturais, manutenção, compra de insumos e equipamentos e muito mais.

A prova disso é a contratação de 12 médicos especialistas atendendo a população no Centro de Saúde III, o antigo Sesp, com o agendamento da consulta nos postos de saúde, após diagnóstico inicial sobre necessidade ou urgência de atendimento com cardiologista, dermatologista, endocrinologista, neurologista, otorrinolaringologista, pediatra, psiquiatra, reumatologista, urologista e cirurgião geral.

“Percebemos que o paciente não conseguia dar andamento no tratamento pelo Conisul porque quando íamos comprar a consulta, simplesmente a cota já tinha acabado ou o médico não estava mais disponível para Penedo. E o que fizemos? Contratamos cinco especialistas em janeiro, que iniciaram os trabalhos como profissionais do município de Penedo. E, atualmente, temos 12 especialistas atendendo toda a população”, disse Waninna Mendonça.

Texto e fotos Gabriela Flores – jornalista e social media SEMS Penedo