Turistas fazem jornada de autoconhecimento em Penedo

Assessoria SETUR

A cidade de Penedo foi palco da Jornada dos 7 Encontros, imersão em autoconhecimento realizada durante quatro dias por Marcial Duarte Coêlho, ex-procurador-chefe do MPF em Alagoas e guia principal do evento que deve ter novas edições na cidade histórica.

Cerca de 30 pessoas participaram da imersão, público formado por visitantes que vieram de Maceió, Arapiraca e Aracaju. Alguns pontos de Penedo serviram como cenário para as atividades, dentre eles o Theatro Sete de Setembro, palco principal da jornada.

Além da imersão, os participantes conheceram pontos turísticos da cidade durante city tour guiado que durou mais de duas horas no Centro Histórico de Penedo.

Eles conheceram o Mirante da Rocheira, a Casa de Aposentadoria, o Oratório da Forca, a Igreja Nossa Senhora da Corrente, a Orla do Rio São Francisco, o Largo de São Gonçalo e também fizeram um passeio até a Foz do Rio São Francisco.

“A realização da Jornada dos 7 Encontros aqui em Pendo só reforça o compromisso da prefeitura em captar eventos de maior qualificação e permanência média para melhorar os indicadores de turismo do município, dentre eles a ocupação hoteleira, gasto médio em serviços de alimentação e, consequentemente, a geração de emprego e renda”, explica Roanne Andrade, diretora de Planejamento e Eventos da Setur Penedo.

“Penedo tem um charme, tem muita historicidade. Me apaixonei pelo Theatro Sete de Setembro. A cidade tem tudo a ver com a pegada que nós estávamos buscando, que era um lugar lindo, rico, com belezas e com conexões com a natureza. Aqui, fomos bem acolhidos e se depender de todos nós, realizaremos mais uma edição aqui”, disse Marcial Coêlho Duarte.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUR