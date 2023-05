Ariana Madix Somber no LAX depois de prestar homenagem ao falecido amigo Ali Rafiq

A estrela do Vanderpump Rules manteve seus óculos escuros enquanto caminhava pelo terminal com um moletom marrom e calças combinando.

Ela voltou a Los Angeles no mesmo dia em que prestou homenagem a Rafiq, compartilhando uma foto deles no Instagram.

A vida de Madix mudou recentemente, começando com o fim de seu relacionamento de nove anos com Sandoval, depois de descobrir que ele enganado nela com seu amigo íntimo, Raquel Leviss .

Ela lidou com as consequências do rompimento nos últimos dois meses e até parecia estar colocando o drama em seu retrovisor ao disparar um novo relacionamento com um preparador físico Daniel Wai.