Boxe: Bivol sobre possível revanche de Canelo: Qual é o desafio para mim?

Após derrotar John Ryder por decisão unânime no último sábado, no Akron Stadium, Saul “Canelo” Alvarez voltou a manifestar o desejo de uma revanche contra Dmitry Bivol, que o derrotou no ano passado até 175 libras.

O mexicano quer uma revanche para acertar as contas. Embora o boxeador russo possa não se sentir tão tentado pela perspectiva.

“(Vamos buscar) o melhor que existe, as melhores lutas como sempre. Vamos tentar fazer a revanche com o Bivol e se não der vou tentar fazer outra boa luta, ” Alvarez disse depois de retornar ao boxe em casa, após 12 anos sem fazê-lo.

Bivol quer uma revanche contra Canelo Alvarez?

Aparentemente, o desejo do mexicano não é compartilhado por Bivol em uma revanche até 175 libras, pois não representaria um desafio para ele porque já o venceu nesse peso, segundo declarações do repórter da ESPN Mike Coppinger.

“Por que devo fazer a revanche com 175? Qual é o desafio ou qual é a motivação para mim se já o venci nessa categoria de peso?” disse Búfalo.

“E não acho que devemos nos preocupar com quem pensa o quê. É realmente sobre o que queremos, o que cada um de nós quer.

“E acho que ele quer vencer e, se conseguir vencer, pode ter uma chance melhor com 168, porque disse que essa é a categoria de peso dele. E para mim, deve haver alguma motivação e algum desafio.”

Bivol e sua equipe expressaram o desejo de que, se ele enfrentar Alvarez novamente, seja em 168 libras, onde os títulos super-médios de Canelo podem estar em jogo.

Canelo Alvarez não fecha a porta a Benavidez

Segundo o AS, caso uma revanche contra Búfalo não pode acontecer, canelo está deixando a opção em aberto para lutar contra David Benavidez.

“Vamos ver. A única coisa que temos em mente é fazer essa revanche com Búfalomas se não, procure as outras lutas importantes que também estão por aí… se essa luta não acontecer, não estou fechado, obviamente tem Benavidez“, disse Álvarez.